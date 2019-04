Ecco la cronaca di questa tornata delle Amministrative in provincia di Palermo , che vivranno l’ultimo scampolo fra due settimane per il ballottaggio a Monreale.

si va a un bis del ballottaggio di cinque anni fa tra Capizzi e Arcidiacono mentre a Cinisi si conferma il pronostico con la vittoria schiacciante dell’uscente Palazzolo. Male Forza Italia, malissimo il Movimento cinque stelle che perde la città delle ville e non riesce a sfondare in quella normanna.Partiamo dalla sfida più attesa, ossia quella di Bagheria: attesa non solo perché incerta, ma anche per la recente visita del leader leghista, Matteo Salvini, che ha fatto scalpore riempiendo la piazza della città. Al primo turno si impone, candidato dell’area popolare considerato vicino a Saverio Romano, sostenuto da uno schieramento trasversale che comprende pezzi del centrodestra e del Partito Democratico. Un’affermazione schiacciante, oltre il 45%, che consente a Tripoli di distanziare il candidato del centrodestra Gino Di Stefano, sostenuto dalla Lega, da Forza Italia, dall’Udc e da Diventerà Bellissima. Un’armata che deve accontentarsi del 35% (quando siamo a 43 sezioni su 55), con la Lega all’8%, Fi al 6,4%, l’Udc al 4,2% e Db al 3%; risultato complessivo comunque superiore al candidato che arriva al 31%.e candidata del M5s, lista che sfiora solo il 10%: una batosta in piena regola che boccia sonoramente i grillini che, dopo cinque anni, non riescono nel bis. La sinistra di Antonio Belvedere conquista il 4,4% (anche se il candidato sfiora il 6), mentre Angela Daniela Iannì raggiunge il 5,5% e la sua lista il 3,9.A Monreale si va incredibilmente verso il bis di cinque anni fa: anche questa volta a sfidarsi al ballottaggio saranno. Il primo è la vera sorpresa di questa tornata: ex presidente del consiglio comunale, sostenuto ufficialmente dal governatore Nello Musumeci, quando mancano una manciata di sezioni è oltre il 23%; segue, distaccato di un punto e mezzo, l’uscente Capizzi, forte di una coalizione trasversale che comprende pezzi di centrodestra e centrosinistra. Le sorprese però sono il terzo posto, andato a Roberto Gambino, ex vicesindaco e di area centrosinistra, e soprattutto il quarto: anche se mancano ancora alcune sezioni e i dati non sono ufficiali, il leghista Giuseppe Romanotto per mezzo punto supera il forzista Salvino Caputo. Ad appena l’8% il grillino Fabio Costantini.riconferma a furor di popolo per l’uscente, oltre il 60%; asupera il quorum l’unico candidato; ala spuntabattendo anche il candidato M5s; a