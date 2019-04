CALTANISSETTA - E' Michele Giarratana del centrodestra davanti a tutti gli altri sei candidati a sindaco a Caltanissetta: a 26 sezioni scrutinate su 56 si attesta al momento al 40.6. Una percentuale che gli assicurerebbe la vittoria a primo turno. A seguire il grillino Roberto Gambino con il 18 per cento, Salvatore Messana (centrosinistra) 15.4,Oscar Aiello (Lega) 13, Salvatore Licata 9,7, Rocco Gumina 3.2.Si allontana il traguardo del 40 per cento (che consentirebbe la vittoria al primo turno) per Michele Giarratana. Il candidato del centrodestra a 37 sezioni scrutinate su 56 viaggia sul 38,9 per cento, seguito da Gambino (18,9) e Messana (16,1).