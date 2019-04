"Chi ci dava per spacciati dovrà farsene una ragione. Il M5s c'è e in parecchi dei Comuni dove ci siamo presentati si è rivelato la forza politica più votata, piazzandosi sempre, tranne che a Monreale, davanti alla Lega, che non ha sfondato per nulla". Lo afferma il deputato del Movimento cinque stelle all'Ars, Francesco Cappello, commentando i risultati delle Amministrative che "sono sempre stati appuntamenti molto difficili per noi - le parole del deputato -, visto che ci troviamo a correre da soli contro accozzaglie di liste, cartelli elettorali costruiti solo per raccattare voti a destra e manca con la fame di poltrone come unico collante. Riuscire a fare buoni risultati in questi contesti - ancora Cappello - non può che essere un buon auspicio per gli appuntamenti futuri. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati – conclude il capogruppo dei pentastellati all'Ars - che non si sono risparmiati in questi mesi, sottraendo spazio e tempo alle proprie attività e famiglie per portare avanti la causa Comune del Movimento 5 Stelle e della Sicilia".