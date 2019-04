"Positivi i risultati delle amministrative siciliane. I grillini vengono bocciati ovunque, in particolare dove avevano malamente amministrato dei comuni. La Lega non ha avuto lo sfondamento che sperava e la coalizione di centrodestra registra un ottimo risultato. In particolare voglio complimentarmi con il mio amico Giarratana che si classifica ampiamente primo a Caltanissetta dove potrà diventare al ballottaggio sindaco della città. Con il suo movimento e la sua lista ha guidato una coalizione di centrodestra che abbiamo sostenuto nella città nissena con convinzione e con grande stima. Il centrodestra c'è, dunque, e Forza Italia può svolgere in Sicilia e altrove un ruolo decisivo". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri (FI)."Bisogna crederci ed evitare errori. Bisogna - prosegue - avere una logica inclusiva e non tale da allontanare persone di grande valore. Mi auguro che in questo senso anche recenti fratture possano essere superate con intelligenza e saggezza, favorendo l'unità del centrodestra e nel suo contesto il ruolo di una Forza Italia trainante e capace di coinvolgere tutte le energie migliori".