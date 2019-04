mostra segni di sofferenza ma resiste e spera nei ballottaggi. Il Pd si lecca le ferite dove presenta la sua lista ma ottiene qualche soddisfazione lì dove sperimenta alleanze civiche “aperte”. Il centrodestra di vecchio conio si conferma vivo e pugnace ma manca d'un soffio la vittoria a primo turno a Caltanissetta. che ieri ha coinvolto 34 comuni siciliani. Mezzo milione gli elettori chiamati al voto, affluenza al 58 per cento, in calo dappertutto con qualche eccezione come a Gela. Dei sette grandi comuni chiamati al voto, cinque andranno al ballottaggio . Vittorie a primo turno solo a Bagheria, dove il centrista Filippo Tripoli, che aveva allargato ad altre forze politiche, è stato eletto sindaco (male i grillini, che governavano la città, finiti solo terzi, sconfitto il candidato sostenuto dalla Lega malgrado il bagno di folla di Matteo Salvini), e ad dove vince Carmelo Scandurra sostenuto da uno schieramento trasversale con motore Pd di rito sammartiniano. Ail centrodestra ha sfiorato il successo a primo turno ma una manciata di voti mancanti all'appello ha rovinato la festa a Michele Giarratana (fatale a conti fatti la corsa solitaria della Lega), che ora se la dovrà vedere tra due settimane al ballottaggio col grillino Roberto Gambino. I 5 Stelle nella città di Giancarlo Cancelleri dove era sceso in campagna elettorale Luigi Di Maio non sono stati particolarmente brillanti ma tengono accese le speranze. Male i grillini a, dove il Movimento aveva vinto allo scorso giro. Qui la sfida tra due settimane sarà tra il candidato civico sostenuto da Pd e Forza Italia, Lucio Greco, finito davanti a Giuseppe Spata di Lega e Fratelli d'Italia. La Lega correva da sola a Mazara del Vallo ed è riuscita a portare al ballottagg io il suo Giorgio Randazzo, finito secondo dietro al civico Salvatore Quinci che era sostenuto anche da pezzi di centrosinistra. Ail Pd correva con il suo simbolo ma è finito terzo: al ballottaggio se la vedranno il civico centrista Calogero Martire e il 5 Stelle Enzo Alfano. Ballottaggio anche atra Alberto Arcidiacono (sostenuto tra gli altri da Diventerà Bellissima, di cui è espressione) e Piero Capizzi.l'uscente riconfermato Anastasio Carrà. A Salemi riconfermato Domenico Venuti, ad Alessandria Della Rocca Giovanna Bubello, a Naro Maria Grazia Brandara, a Ragalna Salvatore Chisari, a Brolo torna sugli scudi l'ex deputato regionale Pippo Laccoto, eletto sindaco (leggi la diretta con gli altri sindaci eletti)