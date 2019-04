O magari “ammucchiata”. Ma oggi il modello del tutti assieme appassionatamente contro i populisti è diventato piuttosto il modello sopravvivenza per centristi e riformisti moderati in Sicilia. Ed è un modello a conti fatti spesso vincente. Prendete i due soli comuni in cui si votava col proporzionale nei quali per eleggere il sindaco non sarà necessario il ballottaggio.Uno è, dove l'altra volta avevano vinto i grillini, che hanno amministrato la città in questi anni con Patrizio Cinque e che schieravano un suo assessore. Qui, malgrado un centrodestra agguerrito, benedetto dalla trionfale discesa di Matteo Salvini con bagno di folla in piazza, a spuntarla è stato qualcun altro. E cioèche ha vinto, anzi stravinto a primo turno. Un candidato caro a Saverio Romano e ai suoi centristi, in grado di pescare un sostegno anche in ambienti del Partito democratico. C'erano una volta destra e sinistra, oggi nell'era gialloverde, c'è qualcos'altro. “Territorio” e “buon governo” le parole d'ordine per sdoganare queste operazioni. Che funzionano.Come ha funzionato ad, l'altro comune in cui la partita si è chiusa a primo turno. Con la vittoria di, lanciato da Luca Sammartino e Valeria Sudano, promotore di uno schieramento anche qui abbastanza trasversale. Certo, i patti locali tra Pd e Forza Italia, o tra pezzi dei due, faranno arricciare il naso ai puristi, ma spesso pagano.Come a, dove per contrastare l'asse sovranista Lega-Fratelli d'Italia, Pd e Forza Italia (o almeno un grosso pezzo di Forza Italia) si sono saldati sull'alleanza civica a sostegno diL'avvocato è andato forte, si è piazzato primo e se la giocherà al ballottaggio tra due settimane con Giuseppe Spata, con i grillini (che a Gela avevano vinto allo scorso giro) addirittura quarti dietro a un candidato civico. La ricetta è sempre quella: un candidato che funziona, liste robuste, allargamento rispetto ai recinti del passato. Un po' come era accadutodi recente con il successo debordante del demNel Pd e in Forza Italia le spinte verso i classici centrodestra e centrosinistra di un tempo non mancano e a livello nazionale sono prevalenti. Ma i risultati del voto offriranno nuove frecce all'arco di chi da un pezzo in Sicilia pensa a qualcosa di diverso per fronteggiare l'ondata populista.