CATANIA - "I primi risultati delle elezioni amministrative confermano che il radicamento progressivo del nostro movimento prosegue incessantemente. Per tutti parlano i risultati di Caltanissetta, dove superiamo l'8%, e Monreale, dove siamo in ballottaggio con il progetto amministrativo da noi sostenuto. Auguri, intanto, a Tania Venuto, primo nostro sindaco in provincia di Messina". Lo scrive sulla sua pagina Fb l'assessore regionale per la Salute ed esponente di #DiventeràBellissima Ruggero Razza commentando i risultati delle amministrative nell'Isola."Decine i consiglieri eletti - conclude Razza - e tanto ottimismo per una forza politica che si è data due obiettivi strategici: essere il collante di un centrodestra rinnovato e senza nostalgie per il passato; aprire la politica ai tanti giovani che la vogliono cambiare con il proprio entusiasmo. Avanti così".