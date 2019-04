Nuovo colpo ai danni del pub "St'orto" che si trova in discesa dei Giudici, tra le vie Roma e Maqueda, in pieno centro storico.I malviventi sono poi riusciti a fare irruzione nel locale e a raggiungere il registratore di cassa, impossessandosi del cassetto che però conteneva pochi spiccioli.. Noi non lasciamo soldi quando chiudiamo, quindi, per fortuna, non è stato portato via l'incasso. Si tratta comunque di episodi molto spiacevoli, che ci costringono ad ulteriori spese per ripristinare la vetrina. Dal video delle telecamere che abbiamo consegnato alla polizia - prosegue - si vedono chiaramente questi ragazzi che lanciano una pietra enorme e poi entrano nel locale. Ci auguriamo non accada più, perché noi vogliamo semplicemente lavorare".Stavolta i ladri hanno colpito con un sasso, ma negli scorsi mesi le vetrine di altri esercizi commerciali sono state danneggiate con mazze e spranghe. E' il caso dello store Rinascente di via Roma, del negozio Navigare, delle gioiellerie Cipolla e Sutera, del bar Spinnato di via Belmonte e, più recentemente, dell'open space di distributore bevande e snack h24 di corso Vittorio Emanuele.- prosegue la titolare - e facciamo molta attenzione alla sicurezza della nostra attività. Che possiamo fare di più? Speriamo in un maggiore controllo delle forze dell'ordine in tutta la zona. Dal canto nostro, non ci scoraggeremo di certo. Continueremo come sempre a portare avanti il nostro lavoro". Nel frattempo, le indagini della polizia per risalire agli autori del raid sono in corso.