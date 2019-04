A finire in manette, Rosario Vitrano di 44 anni, arrestato dai carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di San Lorenzo: nella casa di Passaggio De Felice Giuffrida sono state trovate le dosi pronte da spacciare.Quattordici grammi di crack sono stati sequestrati, oltre al kit per il confezionamento della sostanza stupefacente e quaranta euro, ritenuti frutto dello spaccio.A finire nei guai, anche il coinquilino del 44enne, C.R, per il quale è scattata la denuncia a piede libero. L'arresto di Vitrano è stato convalidato, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.