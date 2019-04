PALERMO - Il sindaco Leoluca Orlando ed il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando hanno inviato oggi una lettera alla Società US Città di Palermo, nella quale ricordano che "il Consiglio comunale attende da tempo che si chiarisca la situazione proprietaria finanziaria della Società US Città di Palermo, prima di poter procedere ad esaminare la proposta di affidamento dello stadio comunale 'Renzo Barbera', da tempo bloccata. "Tale procedura - affermano - non potrà avere seguito in assenza di irrinunciabili condizioni di trasparenza e sostenibilità che dovranno essere attestate e comunicate dagli organi nazionali di governo e controllo di attività e società sportive".(ANSA).