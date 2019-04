Il cartellone di eventi ospitati al Teatro Antico di Taormina si arricchisce con il sound degli. Il chitarrista Al McKay farà rivivere con la sua band il funk, rhythm'n blues, jazz e soul che hanno segnato un’epoca.I biglietti per, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, sono già in vendita nei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket. Al Teatro Antico di Taormina sono previste diverse tipologie di tagliando: platea numerata euro 79, tribuna numerata euro 65, cavea numerata euro 50, cavea non numerata euro 29.Gli Earth Wind & Fire, creati dal cantante e polistrumentista Maurice White all’inizio degli anni Settanta. La musica degli EW&F decollò dal 1973, quando entrarono nella band il cantante Philip Bailey e il chitarrista Al McKay. Gli EW&F furono per tutto il resto degli anni Settanta e i primi Ottanta i campioni del funk.Caratteristica del linguaggio Earth Wind & Fire è un amalgama omogeneo in cui convivono funk, rhythm'n blues, jazz, soul e finanche disco music: elementi ai quali Al McKay, da quando si è staccato dal gruppo madre, ha poi progressivamente aggiunto note più marcatamente africane.