NAPOLI - "Salvini riempie le piazze in Sicilia, ma il voto da quelle parti per lui è stato un flop. Questo va denunciato". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti commentando l'esito delle amministrative siciliane. "Matteo Salvini - ha aggiunto Zingaretti - ha fatto una straordinaria operazione politica trasformando un partito chiuso al nord in una forza nazionale. Ma questo modello - ha sottolineato il leader Pd - è fondato solo su una parola, la parola odio. C'è solo una ricerca del capro espiatorio, l'assenza totale di solidarietà, e questo oltre ad essere moralmente inaccettabile è anche stupido - ha concluso - perché l'odio non crea benessere".(ANSA)