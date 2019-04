CARINI (PALERMO) - È stato individuato l'uomo che la scorsa settimana ha lanciato dall'auto in corsa due cuccioli, sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini. Le indagini della polizia municipale guidata dal comandante Marco Venuti, hanno permesso di accertare che alla guida dell'auto immortalata dalle telecamere c'era G.T, tunisino di 54 anni residente a Palermo e proprietario del mezzo. Rischia l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da mille a diecimila euro, per il reato di abbandono di animali previsto dall'articolo 727 del codice penale.I cuccioli, messi in salvo grazie al tempestivo intervento dei vigili, avvisati dall'operatore che stava monitorando il sistema video "Aquila", sono stati assistiti ed affidati al canile sanitario di Carini. Per loro, due meticci di pochi giorni, le richieste di adozione sono già tantissime.