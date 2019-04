PALERMO - Una grande mobilitazione per rivendicare la realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania, strategica per l'indotto economico di tutta la Sicilia e disattesa da oltre quindici anni.che si è riunito oggi nella sede della Cisl di Siracusa, per eleggere i nuovi componenti della segretaria territoriale e al quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario organizzativo della Filca Cisl nazionale, Ottavio De Luca, il segretario generale della Filca Cisl Ragusa-Siracusa, Paolo Gallo, il segretario generale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, il segretario generale Cisl Siracusa-Ragusa, Paolo Sanzaro.Sono stati eletti componenti della segreteria Gaetano La Braca e Alessandra Barbano."Continuiamo a puntare sui giovani - ha detto Paolo Gallo, segretario generale della Filca Cisl Ragusa-Siracusa- e sulla valorizzazione della presenza femminile e, insieme ai neoeletti, siamo già a lavoro per l'organizzazione dell'iniziativa che coinvolgerà tutte le forze sociali e sindacali l'11 maggio prossimo e che ci vedra' protagonisti di una marcia lenta da Ragusa a Lentini per rivendicare la realizzazione di quel lembo di terra siciliana più a sud di Tunisi che è stata mortificata dalla mancanza di un collegamento strategico. É una ferita aperta, questo sindacato dice basta e chiede a questo governo di fare la sua parte"."Un consiglio che si rinnova- ha aggiunto il segretario organizzativo della Filca Cisl nazionale, Ottavio De Luca- all'insegna del ricambio generazionale, come è già successo per il congresso, in linea con l'orientamento del sindacato nazionale che vuole reclutare nuove leve".