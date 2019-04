. Lo scontro con un'auto si è verificato nel primo pomeriggio all'altezza del civico 66: l'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da far sbalzare dalla sella il giovane, finito sull'asfalto.Grave invece il 29enne, ricoverato a Villa Sofia. E' il secondo incidente che nel giro di poche ore in città.In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Indagini in corso.