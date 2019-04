a 135.937. La decisione è del Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso degli avvocati Rosario Vento, Francesco Miceli e Gianfranco Viola.

Indelicato aveva assunto fittiziamente il consigliere comunale di Fratelli d'Italia prima alla Fenalca Interprovinciale Sicilia e poi all'Ampi che si occupano di assistenza fiscale. In queste maniera le aziende avevano ottenuto rimborsi non dovuti per l'assenza del dipendente.