- Un vero e proprio “boom” di richieste. Sono state 3.300 in Sicilia, 581 nella sola Palermo.gestita nell'Isola dal personale e dagli uffici della società Riscossione Sicilia. La scadenza per inoltrare la propria istanza di rottamazione è fissata alla mezzanotte di oggi.. Una pioggia di istanze che ha provocato dei rallentamenti al sistema informatico che potrebbero non aver consentito a qualcuno di presentare la propria istanza, nonostante i dipendenti siano stati a lavoro con turnazioni “speciali” negli ultimi giorni, fino al tardo pomeriggio.alla presentazione tramite la piattaforma online “vittima” dei rallentamenti. Così, stasera, fa sapere in una nota il vicepresidente della società, Ettore Falcone, è stato disposto il “presidio” di alcuni dipendenti che si occuperanno di svuotare i contenitori della posta elettronica certificata, in maniera tale da consentire a tutti di inviare la richiesta in tempo utile.