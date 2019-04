La ragazza era ospite in una comunità, dove era stata trasferita su decisione del Tribunale per i Minorenni, dopo un primo allontanamento da casa, avvenuto a gennaio.-. Non possiamo andare avanti. Io e mio marito ci facciamo forza per gli altri nostri due figli e per continuare il nostro lavoro, ma è una situazione insostenibile. Sono convinta qualcuno la sta aiutando - aggiunge - non è possibile che mia figlia si sia allontanata da sola".Il ragazzo avrebbe detto di non sapere dove si trova Sharon. "Nessuno sa nulla - prosegue la madre - nessuno sembra aver fornito elementi utili per rintracciarla. E noi qui stiamo impazzendo. E' un inferno".Stavolta è diverso. Non sappiamo dove si trova, se sta bene, se qualcuno le ha fatto da male. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi in caso di avvistamento, chiediamo di contattare le forze dell'ordine". E poi l'ennesimo appello: "Sharon, torna a casa. Qui ti aspettiamo tutti, io, papà, tuo fratello e la tua sorellina. L'ansia e l'angoscia crescono, vogliamo tu sia qui con noi".