Finisce l'incubo per la famiglia di Sharon Giarnotta, la ragazza di 17 anni scomparsa venti giorni fa a San Giuseppe Jato. La giovane si era allontanata dalla comunità "Il Girasole", in cui era stata trasferita a febbraio, e non aveva più fatto rientro."Mi ha detto che durante queste settimane è stata ospitata da un'amica - dice Valeria, la mamma - e che sta bene, per fortuna". Sharon si trova adesso dai carabinieri, nella caserma di San Giuseppe Jato.Già a gennaio, un primo allontanamento dalla casa dei genitori, dopo il quale il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il trasferimento in comunità. Decine gli appelli diffusi dai genitori, storici giostrai palermitani, anche attraverso la trasmissione televisiva "Chi l'ha Visto?".