e che sarà ospitato presso il Pollina Resort, a pochi chilometri da Cefalù. Un fine settimana dedicato al turismo e al business, ideato da Marco Cocciola, per aggregare gli intermediari del prodotto turistico per soddisfare le esigenze di visibilità e di business degli operatori e delle aziende coinvolte (Tour Operator, Enti del Turismo, Hotel, Compagnie aeree e di Navigazione, Network, Agenzie Viaggi, O.L.T.A., Software House, Assicurazioni, Istituti di credito, Enti). Cinquanta espositori e oltre 500 le agenzie viaggi presenti con aree dedicate al business, ai workshop e alle iniziative di informazione e formazione che arricchiranno l'esperienza del partecipante; fittissimo il programma di presentazione delle attività delle singole aziende. Previsti gli interventi del professor De Cantis dell’Università di Palermo nel settore del turismo e dell’ospitalità; del dottor Santoro sulla sanatoria degli errori formali commessi nelle agenzie viaggi e del Direttore dell'Ente Ellenico per il Turismo in Italia, Kyriaki Boulausidou, che insieme al Presidente della Commissione Cultura del Comune di Palermo, Francesco Bertolino, presenteranno “Le Città di Alessandro Magno”, uno studio sui collegamenti ed affinità di alcune città del mMediterraneo.finalizzato all’incontro professionale tra operatori della domanda e dell’offerta del settore turistico, una sorta di moltiplicatore d’affari che favorisce le relazioni e il confronto tra gli operatori del settore, ma anche un luogo in cui gli operatori turistici si formano e crescono professionalmente, partecipando ai seminari di approfondimento.