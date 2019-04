. A prendere fuoco un canneto e grossi cumuli di rifiuti, nel giro di pochi minuti l'incendio si è diffuso, mettendo a rischio le auto e le roulotte di alcuni rom che stazionano nell'area. Nelle vicinanze si trovano anche diverse abitazioni.Quattro le squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto, comprese due autobotti, alle quali se ne aggiungeranno altre.. Non si registrano intossicati, né feriti, ma in via Giafar è per precauzione giunto anche il 118. Sul posto anche la polizia municipale e la polizia stradale per gestire i problemi di viabilità durante l'intervento.