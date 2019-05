PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 1 maggio in Sicilia:1) PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - Casa del popolo, ore 09:30 "Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa", questo il tema per celebrare la festa dei lavoratori. Corteo fino al memoriale di Portella della Ginestra. A seguire comizio. Interverranno il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il senatore Emanuele Macaluso e il vice segretario generale Cgil Gianna Fracassi.2) TERMINI IMERESE (PA) - Cancelli davanti lo stabilimento Blutec, ore 09:30 Manifestazione degli operai di Blutec, interviene il segretario nazionale della Fiom Michele De Palma.3) PALERMO - Piazza Ruggero Settimo (Piazza Politeama), ore 10:00 "Lavorare per vivere" Installazione sagome da UGL in memoria delle vittime sul lavoro.(ANSA).