(Foto e video di Milvia Averna)

PALERMO - Un incendio è divampato a Palermo, in via Empedocle Restivo nel magazzino di un supermercato. In pochi minuti una nube di fumo altissima si è alzata in cielo. L’incendio ha interessato anche l’interno del supermercato che gli agenti hanno dovuto scassinare per poter spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.