Il presidente Berlusconi ha passato una notte assolutamente tranquilla, non potevo sperare in nulla di meglio. Sta bene, è sereno e sta riposando. Credo nel giro di pochi giorni, di poterlo dimettere": è quanto ha detto Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano dove ieri il leader di Forza Italia è stato operato per un'occlusione intestinale. "In casi di occlusione intestinale bisogna agire tempestivamente - ha aggiunto Zangrillo - e fare la scelta giusta. Fortunatamente l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di procedere all'intervento chirurgico che è stato assolutamente risolutivo".Concludere la campagna elettorale per le europee "dipende da lui. Ovviamente è argomento che mi appassiona poco ma, se proprio dovessi, dal punto di vista medico gli direi 'Ma stattene a casa che non ne vale la pena'. Però siccome così non sarà probabilmente, il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca come è abituato a fare", ha concluso Zangrillo.