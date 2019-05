"Grazie alle forze dell'ordine per l'impegno e la professionalità. Le stazioni vanno ripulite, devono tornare ad essere un bel biglietto da visita per le nostre splendide città". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione ai controlli che in questi giorni hanno coinvolto oltre 470 stazioni ferroviarie. "Tolleranza zero per balordi e delinquenti - aggiunge il titolare del Viminale - faremo sempre di più e sempre meglio".Nell'ambito dei controlli - che hanno visto impiegati 1.285 uomini e donne della Polfer - sono state identificate 7.611 persone, 5 delle quali arrestate e 42 denunciate. Sono stati inoltre controllati 2.542 bagagli ed elevate 76 sanzioni amministrative in materia di sicurezza ferroviaria. Nei controlli a Milano Centrale, Roma Termini, Bologna Centrale, Napoli Centrale, Ancona Centrale, Bari Centrale, Cagliari e Venezia Mestre sono state utilizzate anche le unità cinofile.