non è rispondente al vero che Giandalone abbia investito grosse somme per intraprendere questa attività lavorativa, che è stata creata quasi dal nulla e soltanto con pochi finanziamenti e prestiti ancora in parte da onorare. S

ono pienamente documentati e noti agli inquirenti tutti finanziamenti e prestiti concessi alla Chantilly da società di rilievo nazionale del settore".

È quindi legittimo chiedersi,dopo i noti insegnamenti della vicenda Saguto,

se fosse così indispensabile l’adozione di una misura così lesiva e pregiudizievole che, di fatto sta decretando la morte di una attività lavorativa, in se legittima ben prima di una più accurata e ponderata verifica giudiziaria".

che smentiscono in toto la ricostruzione della Procura della Repubblica.di questo pseudo collaborante che stranamente vengono tirate fuori dopo ben 11 anni dall'inizio della collaborazione del predetto, quando è francamente chiaro che ogni indagine e ricerca di riscontri evidentemente effettuate all’epoca, avranno avuto esito negativo proprio per la palese infondatezza delle dichiarazioni rese"."A prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza e legittimità del disposto sequestro, sul quale si discuterà nella sede opportuna, deve far riflettere un dato oggettivo, che si accompagna sistematicamente ad ogni amministrazione giudiziaria: fiorenti attività che hanno sfamato per più anni oltre 30 famiglie in poche settimane sono già sull'orlo della chiusura.