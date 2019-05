MESSINA - Grave incidente intorno alle 11, in località Divieto di Villafranca Tirrena, nel Messinese. Un'auto, per cause al vaglio della Polstrada, ha sfondando il guard-rail del viadotto autostradale sulla A20 Palermo-Messina. Dopo un volo di una quindicina di metri è finita sul tetto di un capannone artigianale. Gravi i due occupanti. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con una gru per prestare i primi soccorsi e per trasportarli in ospedale. Nessuna conseguenza fortunatamente per chi era dentro il capannone. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Cas