L'uomo era tornato ripetutamente in azione nel centro città, "violando la pubblica tranquillità - come ha precisato il decreto del giudice - e il senso di sicurezza del cittadino,

condizionando la condotta degli utenti con una serie abituale di pressioni". Insomma, la stretta contro i posteggiatori molesti e recidivi si fa più forte e altri cinque sono stati denunciati dai carabinieri tra viale del Fante, via delle Croci, viale Campania e piazza Unità d'Italia.

Anche in questo caso, in quattro erano già stati multati, mentre uno di loro era già stato raggiunto dal Daspo urbano. Pochi giorni prima, a finire nel mirino sono stati altri sei abusivi sorpresi tra piazza Sant'Oliva, pizza Castelnuovo e piazza San Francesco di Paola. Due di loro erano stati segnalati da automobilisti esasperati, a cui era stato chiesto insistentemente di sborsare un euro, nonostante il pagamento del ticket per la zona blu, in vigore in quella zona.

Un incubo senza fine per i palermitani che sempre più frequentemente si rivolgono alle forze dell'ordine dopo essere finiti nel mirino dei posteggiatori.I blitz della polizia, dei carabinieri e dei vigili urbani si susseguono e a breve saranno estesi anche alle borgate marinare, ma l'esercito dei posteggiatori non demorde. Al punto che nel caso di un 48enne è stato necessario applicare la sorveglianza speciale. Il provvedimento, tra i primi emessi a livello nazionale, è scattato nei confronti di un parcheggiatoreLe aree prese di mira, d'altronde, sono sempre quelle più vicine ad uffici postali, scuole ed ospedali: cinque quelli tornati alla carica, nonostante le sanzioni e il sequestro dei soldi raccolti, dalle parti del Civico. Come la polizia ha accertato, permettevano agli automobilisti di parcheggiare sul marciapiede o in doppia e tripla fila, provocando notevoli ripercussioni sul traffico e ostacolando anche l'arrivo e la partenza delle ambulanze.: marito e moglie presidiavano l'area di parcheggio che si trova a pochi metri di un grande magazzino di via Ugo La Malfa. La donna avrebbe chiesto con insistenza dei soldi agli automobilisti che si sono rivolti ai dipendenti dell'attività commerciale. La polizia ha accertato che, anche in questo caso, per l'uomo era scattato in precedenza il Daspo urbano. Lui è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento, la donna dovrà invece rispondere delle minacce nei confronti del personale del negozio, aggredito verbalmente di fronte alla richiesta di andare via.