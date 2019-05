Avvenimenti previsti per oggi giovedì, 2 maggio, in Sicilia.1) CATANIA - Dia, ore 10:00 Il capo centro della Dia di Catania Renato Panvino incontra la stampa per un commiato e traccia il bilancio negli ultimi cinque anni di attività.2) CATANIA - Sede della Regione Siciliana, ore 10:30 Presentazione della Fiera Mediterranea del cavallo che si terrà dal 10 al 12 maggio. Sarà presente il presidente della Regione Nello Musumeci.3) CALTANISSETTA - Sede Lega, viale Regione 18/b, ore 10:45 Conferenza stampa in vista del turno di ballottaggio. Saranno presenti, tra gli altri, Oscar Aiello, che è stato candidato a sindaco per la Lega, e il deputato nazionale Alessandro Pagano.4) TRAPANI - Palazzo d'Alì, piazza Municipio, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della manifestazione musicale "Trapani Piano Festival", dal 6 al 15 maggio.5) POLLINA (PA) - Pollina Resort, ore 15:30 Premiazione dei vincitori della seconda edizione del Giro ciclistico amatoriale della Sicilia, partito il 27 aprile. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, Gaetano Armao, Leoluca Orando e il sindaco di Pollina Magda Culotta.6) PALERMO - Cgil, via Giovanni Meli 5, ore 16:30 Incontro del Sunia sul disagio abitativo e mostra su Aldo, il clochard trovato senza vita a Palermo il 17 dicembre scorso.7) CATANIA - Teatro Coppola, via Vecchio Bastione 9, ore 19:00 Mostra dedicata al mistero della vita "Cenere", una indagine sul sistema dell'arte in Sicilia attraverso un'installazione di Momò Calascibetta e un racconto di Dario Orphèe, a cura di Andrea Guastella.8) PALERMO - Palazzo Branciforte, Sala dei 99, ore 20:30 Nell'ambito del quinto appuntamento di "Sguardi di luce", la rassegna di documentari dedicata al tema dell'architettura, sarà proiettato il documentario "Moshe Safdie: the power of architecture" di Donald Winkler.(ANSA)