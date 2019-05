Ed invece sotto terra ci sono pezzi di eternit. Materiale fuorilegge, contenente amianto e altamente cancerogeno. L'erba nasconde appena i rifiuti tossici al Centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti, nel rione Brancaccio., è stato inaugurato a fine dicembre in un'area confiscata alla mafia. Deve fare da “supporto del sistema di raccolta differenziata della città nonché del servizio di ritiro rifiuti ingombranti oltre che di tutti coloro che vogliono essere parte attiva per la tutela dell’ambiente”. Così si legge sul sito della società che gestisce la raccolta della spazzatura in città.È per questo che le foto dovrebbero imbarazzare, specie se sul posto vi si accompagnano le scolaresche per mostrare che che un'altra Palermo è possibile.Dalla Rap fanno sapere che sono iniziate le verifiche operative ed è già stato allertato l'assessorato competente (la rimozioni dei rifiuti speciali e pericolosi non è competenza della società, ndr). L'area sarà delimitata e il materiale rimosso”. Sempre che sotto terra non ci sia dell'altro materiale pericoloso.