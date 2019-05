Dall'11 al 19 maggio sono previsti 270 eventi, in cento spazi diversi. Il sindaco Orlando e l'assessore Adham Dawasha hanno voluto sottolineare come la Settimana guardi a una città aperta alle contaminazioni che si proietta per vocazione ai temi del Terzo Millennio: pace, solidarietà e legalità. Il rettore Fabrizio Micari ne ha parlato come un esempio virtuoso per promuovere il turismo. Siglato il gemellaggio con Enna che organizza negli stessi giorni la Settimana Federiciana.Alla Biblioteca Regionale è prevista una collettiva di 60 artisti, dal titolo "Rifiuti", curata da Anna Maria Ruta. Da segnalare il restauro e la riapertura del Loggiato San Bartolomeo, che insieme a Palazzo Sant'Elia ospiterà la "China Art Now", in mostra venti artisti cinesi, e le opere in tessuto di Zhang Hongmei. Molte le mostre fotografiche. "Siamo orgogliosi di ospitare- ha detto Bernardo Tortorici- le diverse sensibilità che si incontrano a Palermo. Testimonianze da tutto il mondo, dalla Siria alla Sierra Leone. Ma per l'inaugurazione presenteremo la tela ritrovata negli uffici del Municipio, il ritratto di Marie-Therese di Francia, la figlia di Luigi XVI, l'unica che sfuggì alla ghigliottina della rivoluzione. Fu portato a Palermo dai Borbone in fuga da Napoli e verrà esposta a Palazzo delle Aquile". (ANSA).