Duecentosessanta milioni di euro a 1.625 giovani che per la prima volta si insediano in agricoltura e pertanto ricevono un "premio" pro capite di insediamento pari a 40 mila euro, cui si somma il finanziamento di un progetto realizzato, a scelta, fra una serie di misure complementari attivabili nell'ambito del "Pacchetto giovani". Lo prevede la graduatoria definitiva pubblicata questa mattina dall'assessorato regionale per l'Agricoltura, a valere sulla misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. La misura destina 65 milioni di euro per il premio "Giovani insediati", ovvero 40 mila euro per 1.625 agricoltori di età non superiore a quarant'anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, cui si sommano 160 milioni per la sottomisura 4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole); 25 milioni per la sottomisura 6.4 A (investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole) e 10 milioni per la sottomisura 8.1 (sostegno alla forestazione/imboschimento)per una dotazione complessiva pari, come detto in premessa, a 260 milioni di euro."Arriva a compimento una Misura del Psr Sicilia 2014-2020 attesa da anni, grazie alla quale favoriamo il ricambio generazionale dell'agricoltura siciliana e contestualmente l'avvio di nuove imprese in aree rurali gestite da giovani - afferma l'Assessore per l'Agricoltura Edy Bandiera - La larga partecipazione a questo bando è il segnale di una gran voglia da parte delle nuove leve di ritornare alla terra, contribuendo all'ammodernamento del settore agricolo e all'introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive".(ANSA)