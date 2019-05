Prima il cattivo odore, poi lo sbarco dei passeggeri: erano le 15.43 quando da un aereo della Volotea diretto a Napoli è fuoriuscito del fumo dalla coda.Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all’aerostazione in attesa di imbarcarsi su un nuovo volo della stessa compagnia per il capoluogo campano per le 18.10.precisano da Gesap - siamo in attesa del velivolo che sostituirà quello in cui sono già in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il fumo durante le fasi di imbarco. Tutti i cento passeggeri raggiungeranno la propria destinazione con il nuovo volo".