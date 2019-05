Ha perso la vita così Salvatore Cammarata, 62enne operaio edile di una ditta artigiana a conduzione familiare che stamattina intorno alle 11 era in un cantiere di Petralia Soprana, sulle Madonie.Non si esclude che l'uomo abbia perso l'equilibrio dopo essere stato colto da un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il medico legale. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente e se l'operaio stesse operando secondo le normative in materia di sicurezza sul lavoro in altezza. L'incidente si è verificato nel centro storico della cittadina madonita, a pochi metri dalla chiesa Madre di Petralia. Alla famiglia dell'operaio edile scomparso sono giunte le condoglianze del sindaco Pietro Macaluso e dell'amministrazione comunale.