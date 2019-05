PALERMO - “In merito a recenti prese di posizioni da parte di un parlamentare regionale dell'Udc nei confronti del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, preciso che il gruppo che presiedo non condivide né toni né contenuti di tale polemica ingaggiata per questioni personali nei confronti di chi in Sicilia rappresenta il partito di Forza Italia, di cui l’Udc a livello nazionale e regionale è ben più che un semplice alleato. Non voglio sanzionare le posizioni individuali ma evidenziare e ribadire che questo è il momento di serrare le fila e raccogliere l’invito del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa a collaborare senza se e senza ma con Forza Italia, partito con il quale è candidato nel collegio Sud alle elezioni europee". Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana."Il nostro obiettivo - prosegue Lo Curto - è dar vita ad un progetto politico che parla già di futuro come ben si coglie nelle parole di Gianfranco Miccichè oltrechè in quelle di vari altri esponenti della politica regionale. Io stessa ho affermato più volte la necessità non più rinviabile di mettere insieme sensibilità, intelligenze, idee e competenze diverse che diano impulso ad un progetto plurale, ampio ed inclusivo e senza steccati che metta al centro di ogni azione politica e di governo la Sicilia".