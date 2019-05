PALERMO - "Caro Luca Sammartino, Pd e Forza Italia non sono simboli sommabili come una formula algebrica, ma le idee moderate, riformiste, europeiste, democratiche e liberali sono il loro comune denominatore". Così Gianfranco Micciché, commissario di Forza Italia in Sicilia, risponde all'esponente del Pd Luca Sammartino che in un'intrevista a Livesicilia ha parlato, sulla scia dei risultati delle amministrative, della prospettiva di una "casa comne" ispirata al buon governo che però non si limiti a "una somma di sigle" tra Pd e Forza Italia.