Il calendario di maggio prevede l’apertura dalle ore 8.30 alle 13.30: domenica 5 del Centro screening del PTA Albanese di via Papa Sergio a Palermo e dell’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana; il 12 maggio dell’Ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi, dell’Ex Ipai di via Carmelo Onorato a Palermo, dell’Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone e dell’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese; il 19 maggio di Villa delle Ginestre a Palermo ed il 26 maggio dell’Ospedale “Civico” di Partinico.

Nei primi tre mesi di apertura domenicale (l’iniziativa ha preso il via a febbraio) dei centri dello screening mammografico sono stati 761 gli esami effettuati e 15 i “sospetti positivi” che hanno richiesto ulteriori approfondimenti diagnostici. “L’obiettivo dell’Azienda – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – è di ampliare l’offerta all’utenza ed aumentare il tasso di adesione agli screening sfruttando pienamente risorse presenti sul territorio. Nelle prime domeniche di apertura dei Centri screening, sono state molte le donne che per la prima volta hanno risposto alla lettera d’invito, probabilmente allettate dalla possibilità di effettuare la mammografia in un giorno non lavorativo”.

L’Asp sta anche predisponendo il nuovo calendario delle iniziative itineranti, anch’esse programmate nelle giornate di domenica (al fine di garantire la continuità delle prestazioni durante la settimana nei Centri screening). I camper della prevenzione oncologica saranno presenti in alcuni dei centri della provincia per consentire di effettuare gli screening del tumore alla mammella, del cervicocarcinoma e del tumore al colon-retto a bordo degli ambulatori mobili dell’Azienda.

PALERMO - Prosegue anche a maggio l’attività domenicale dello screening mammografico dell’Asp di Palermo. L’iniziativa è rivolta, soprattutto, alle donne lavoratrici che, nelle giornate festive, hanno più tempo a disposizione per effettuare la mammografia.Le donne in “fascia screening” (50-69 anni di età) possono anche aderire spontaneamente all’iniziativa domenicale chiamando il numero verde 800 833 311 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30): gli operatori sono disponibili a fissare o spostare un appuntamento ed a fornire ulteriori informazioni.