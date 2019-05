"In questi anni, anche grazie al lavoro fatto dall'USR, si è sempre più rafforzato il legame fra la scuola è le nostre comunità; si è rafforzato il ruolo della scuola come elemento fondamentale dei percorsi di cittadinanza attiva e costruzione dei diritti per tutti e per tutte.

Anche per questo è necessario che il Ministero nomini al più presto un successore che garantisca la piena funzionalità di un ufficio fondamentale nel sistema scolastico ed educativo regionale e per i rapporti che questo interesse con le istituzioni e gli enti locali".

PALERMO - Il sindaco Leoluca Orlando ha rivolto un saluto di ringraziamento ed apprezzamento alla direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte, andata recentemente in pensione.