PALERMO - Nascerà una rete per la gestione e la promozione dei siti Unesco siciliani. Il progetto di una "governance" metterà insieme tutti i soggetti pubblici, istituzionali e privati secondo un modello che sarà discusso, nelle linee strategiche, durante un workshop di due giorni, il 3 e 4 maggio, a Cefalù (Palermo). Sono sette in Sicilia i siti Unesco. Due, il parco dell'Etna e le Eolie, sono naturalistici. Gli altri cinque sono culturali: l'itinerario arabo-normanno che comprende la cattedrale di Palermo e i duomi di Cefalù e Monreale; Ortigia e Siracusa; la valle dei templi di Agrigento; la valle del barocco; la villa del Casale di Piazza Armerina.Solo l'itinerario arabo-normanno sta sperimentando un organismo di gestione che tiene presenti le indicazioni dell'Unesco ma anche quelle dell'Unione europea per l'utilizzo di fondi comunitari. Oltre a un comitato tecnico-scientifico, l'itinerario ha costituto un comitato di pilotaggio presieduto dal sindaco della città metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando. Le linee del nuovo network dei siti, i modelli di fruizione e di sviluppo saranno al centro di un confronto al quale parteciperanno i rappresentanti dell'Unesco in Sicilia, Gianni Puglisi e Aurelio Angelini; il presidente della Regione, Nello Musumeci; dirigenti dei Beni culturali della Regione; operatori culturali e rappresentanti del Cunes, il coordinamento dei comuni Unesco in Sicilia.(ANSA).