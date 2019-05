li agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione in via Generale Streva. I poliziotti sono entrati all’interno di un condominio e si sono subito diretti verso le cantine, da cui avevano sentito provenire alcuni rumori. Qui hanno notato alcune porte aperte e con evidenti segni di effrazione, proseguendo nel controllo hanno visto un uomo con una chiave a pappagallo in mano e all’interno di un box-cantina, rannicchiato per terra in mezzo ad alcuni scatoloni, un altro uomo con a fianco una chiave identica a quella trovata in possesso del complice.

I due sono stati arrestati mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

PALERMO - Arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso, due 30enni palermitani, Fabrizio Sanfilippo e Fabio Brancatelli, entrambi volti noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti. G