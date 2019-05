materia di mobilità urbana serviranno a rendere più efficiente il servizio di trasporto che, sempre di più, diventerà ecologico, attento alle nuove tecnologie e capillare. Siamo molto fiduciosi e questa capacità progettuale, costruita in sinergia tra Amat e Comune, sgombra il campo dalle campagne di

Ma com’è la situazione di Amat? Non certo rosea, stando ai conti del preconsuntivo 2018. L’azienda ha infatti chiuso con un passivo di 50,6 milioni di euro: di questi cinque sono di perdita strutturale e 45,4 di disallineamenti, a loro volta divisi in 18,7 milioni da restituire e 25,5 milioni di crediti da stralciare. Ma la perdita strutturale è in realtà più alta e si attesta, in modo stabile, a circa sette milioni l’anno. Un buco creato da alcuni servizi costantemente in perdita, come il car e bike sharing (-17%, cioè un milione l’anno) e i servizi di rimozione e segnaletica (-6,4% l’uno), ma anche dal tram che affossa i conti del trasporto pubblico.

E dire che l’Amat è la quinta azienda italiana di trasporto pubblico, muove un indotto di 30 milioni l’anno tramite i fornitori e ne paga 60 di personale (di cui un quarto all’Inps).

L’Amat pensa di poter riequilibrare i suoi conti, obiettivo che il Piano definisce “ampiamente raggiungibile”. Per farlo però servono alcune misure correttive che riportino i numeri in attivo nel prossimo triennio: anzitutto va ricapitalizzata l’azienda, come il Comune ha già promesso di voler fare, ma vanno anche fatte le assunzioni, va attivato il contratto di secondo livello e creato un sistema di incentivi e premi connessi agli obiettivi, oltre a un nuovo sistema di controlli e protocollo. Inoltre bisogna recuperare la produttività con più ore, grazie all’accordo coi sindacati, e passare a tempo pieno i dipendenti part-time. E ancora infomobilità, biglietti più facili da acquistare, carte ricaricabili multifunzione, più frequenze e mezzi più veloci, un aumento delle tariffe, abbonamenti per famiglie e pensionati e formule per le grandi aziende, lotta ai “portoghesi”. Taglio netto dei servizi all’area metropolitana e per finire una cabina di regia per l’attuazione del piano, la riorganizzazione del personale, l’aumento dei ricavi dalle zone blu e i servizi rimozione e car-bike sharing da cedere a terzi o remunerare meglio.

Ad oggi l’Amat conta su 1.418 dipendenti ma all’appello mancano gli autisti, i tecnici dell’officina (definita “un fiore all’occhiello” dell’azienda), gli addetti alla segnaletica stradale ma anche i controllori nelle zone blu. E nel prossimo triennio dovrebbero esserci circa 200 pensionamenti. La società prevede così di assumere 198 unità: 100 nel 2019, 40 nel 2020 e 58 nel 2021. E siccome i neo assunti costerebbero in media 32 mila euro contro i 54 mila di chi se ne va e l’azienda potrebbe fatturare più servizi, alla fine si risparmierebbe fino a un milione di euro l’anno.

E se il Comune non accettasse le proposte dell’Amat? Ecco che, solo in quel caso, scatterebbe il “piano B”, ossia l’alternativa per far pareggiare i conti senza nuove entrate: l’azienda rinuncerebbe al servizio rimozione e a car e bike sharing, bloccherebbe le assunzioni ma senza poter garantire i servizi, chiederebbe di aumentare i costi dei biglietti e di rivedere la Ztl, oltre a non poter sostenere il costo del tram.

Critico il M5s: “I mancati controlli sui viaggiatori privi di biglietto, le spese elefantiache per le nuove linee di tram e la manutenzione della rete già attiva, ma usata pochissimo dagli utenti, non hanno fatto altro che aggravare una condizione finanziaria già precaria da anni della società partecipata – aggiunge la Amella - E intanto parecchi autobus, per carenza di autisti, restano parcheggiati in deposito. Purtroppo anche nel caso dell'Amat, come accaduto soltanto qualche giorno fa per la Rap, l'amministrazione guidata dal sindaco Orlando si è accorta con colpevole ritardo dei problemi e ciò comporterà danni e disagi sia per i dipendenti che per i fruitori di servizi sempre più carenti, ma sempre più esosi. Chiamare il documento dell'Amat ‘piano di risanamento e di rilancio economico’, considerando i contenuti, appare dunque un evidente eufemismo”.

