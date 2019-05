. La Lega sembra cercare sostegno dalle parti dei 5 Stelle, in forza dell'alleanza nazionale, pur senza un patto politico ufficiale. E dai grillini qualche mezza apertura arriva, visto anche che i voti leghisti farebbero assai comodo ai pentastellati ancora in corsa al secondo turno per rimediare a una tornata che altrimenti lascerebbe il Movimento fermo a “zeru tituli”. D'altra parte, nel centrodestra la partita dei ballottaggi diventa una spia delle diverse sensibilità presenti nella coalizione, con Gianfranco Micciché e i suoi che continuano a guardare alla loro sinistra in una chiave antipopulista e con altre anime della coalizione (e anche di Forza Italia) che vogliono tenersi ben stretta la Lega. Che però pare avere altro in testa.in un'intervista a La Sicilia ha definito il ballottaggio delle Amministrative "l’occasione giusta per dare l’ultima spallata a Pd e Miccichè", aprendo su un possibile sostegno dei leghisti a Caltanissetta, dove correvano soli contro il centrodestra, al candidato grillino Roberto Gambino che sfiderà Michele Giarratana. Una prospettiva che non dispiacerebbe a Giancarlo Cancelleri, che nella sia città vuole evitare lo smacco della sconfitta e ammette che i pentastellati “guarderanno naturalmente all'esperienza di governo nazionale”. Eppure, nel centrodestra a cui la Lega vuol dare un dispiacere a Caltanissetta, tanti continuano a pensare al Carroccio come al partner naturale. Da Salvo Pogliese, uscito da Forza Italia e in attesa di decidere dove accasarsi, a Nello Musumeci, che in un recente passato ha parlato della prospettiva di dar vita con Giovanni Toti a una nuova gamba del centrodestra che affiancasse proprio la Lega.Lì sarà la Lega ad avere bisogno del soccorso grillino al ballottaggio per battere il candidato di Pd e Forza Italia. Uno scambio di sostegno in salsa gialloverde potrebbe rifilare un uno-due da ko a Forza Italia. E infatti le parole rivolte a Candiani dal forzista nisseno Michele Mancuso (“Mi viene da ridere o da piangere se penso che un signore di Busto Arsizio fa il coordinatore della Lega in Sicilia”) sono fin troppo esplicite dell'aria che tira tra così detti alleati.. Ossia il bivio di fronte al quale si troverà lo scenario politico, tra un ritorno a un centrodestra classico ma con egemonia leghista e aiutanti di campo d'altra estrazione, o un rimescolamento che in chiave antipopulista e antisovranista avvicini al centro moderati e riformisti (come accaduto con successo in alcuni comuni chiamati al voto). A livello nazionale la seconda prospettiva - sulla quale di nuovo ieri ha battuto Gianfranco Micciché rispondendo a Luca Sammartino che a Livesicilia aveva parlato dell'esigenza di una "nuova casa comune" - non piace. Ancora ieri da Roma la forzista A nna Maria Bernini ha ribadito che “il caso Gela, dove alle comunali si è registrata una alleanza tra Fi e Pd, non è ripetibile a livello nazionale. Si tratta di un fatto meramente locale che non può ripetersi. Noi vogliamo un centrodestra forte, quale unica alternativa credibile all'attuale esperienza che va chiusa al più presto possibile". Ma lo vuole anche la Lega? La ricerca di uno scambio di cortesie con i grillini per fare le scarpe a Forza Italia sembrerebbe raccontare un'altra storia.