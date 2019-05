La mia proposta vuole porre rimedio una volta per tutte a questa disparità di trattamento che sta penalizzando la Sicilia. E’ ora di dire basta a questa ingiustizia che vede i siciliani trattati come cittadini di serie B. Vogliamo augurarci che su questa proposta la maggioranza si comporti in modo responsabile e si possa finalmente restituire dignità e futuro alla mia terra".

"Forza Italia ha presentato un pacchetto di emendamenti, a mia prima firma, alla proposta di legge Germanà sul prelievo forzoso nelle ex province siciliane. Con le nostre proposte, integralmente coperte sotto il profilo finanziario, chiediamo parità di trattamento tra le province siciliane e quelle delle regioni a statuto ordinario, tutte vittime negli ultimi anni dei tagli imposti dalla spending review". Così, in una nota, la deputata di Forza Italiache ricorda: "Mentre per le seconde è stato previsto un legittimo ristoro economico, il governo centrale, evidentemente, ritiene che nulla sia dovuto alle province siciliane. Confidiamo nel buonsenso di maggioranza e governo, perché con il via libera ai nostri emendamenti si potrà finalmente porre fine a questa indecorosa disparità che funge da tappo alla crescita e allo sviluppo della Sicilia"."Verranno discussi la prossima settimana - afferma, in una nota,, deputato di Forza Italia -. Si tratta di un appuntamento molto importante per il futuro della Sicilia. Le ex province siciliane rischiano infatti il default a causa del prelievo forzoso che viene sì applicato a tutte le regioni d’Italia ma solo per la Sicilia non è previsto alcun ristoro.