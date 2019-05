PARTINICO (PALERMO) - "Motivazioni politiche". Così Maurizio De Luca ha spiegato la scelta di dimettersi dalla carica di sindaco di Partinico. Era stato eletto nel giugno 2018 dal centrodestra unito, particolarmente gradito a Diventerà Bellissima. Ma nel frattempo le condizioni sono mutate e la stessa maggioranza che lo sosteneva ha subito nei mesi delle modifiche. Adesso, però, per il sindaco è diventato impossibile governare il Comune del Palermitano. Da qui, la scelta di andare via, proprio nelle ore in cui si insediano gli altri sindaci eletti in Sicilia nella tornata di domenica scorsa.