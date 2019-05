Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia.1) PALERMO - Dea Hotel, viale Regione Siciliana, ore 10:00 Conferenza Stampa di presentazione della Piattaforma di riforma unitaria del comparto forestale.2) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 10:30 Presentazione dell'11/esima edizione di "Corri Catania", la corsa-camminata di solidarietà in programma il 12 maggio, con partenza alle 10 da piazza Università. Partecipano il sindaco Salvo Pogliese, il direttore generale dell'ospedale Garibaldi, Fabrizio De Nicola, il direttore del dipartimento Materno infantile del Garibaldi Nesima, Giuseppe Ettore.3) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 10:30 Presentazione della manifestazione "Palermo delle donne" che si svolgerà dal 4 maggio al 9 giugno. Partecipano il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, l'assessore comunale Giovanna Marano e Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.4) PALERMO - Ars, sala stampa, ore 11:00 Conferenza stampa del Partito radicale sul rinnovo della convenzione fra lo Stato e Radio radicale e sui temi della libertà d'informazione e dello stato di diritto. Saranno presenti Rita Bernardini, Maurizio Turco e Donatella Corleo.5) CEFALU' (PA) - Teatro "Salvatore Cicero", ore 14:30 Seconda conferenza regionale dei siti e dei beni Unesco. Fino a sabato.6) PALERMO - Istituto Gramsci, Cantieri alla Zisa, ore 16:00 Presentazione del volume "Pio La Torre. Dirigente del Pci", a cura di Tommaso Baris e Gregorio Sorgonà. Ne discutono con i curatori, Manoela Patti, Antonino Blando, Michele Figurelli, Franco La Torre.7) PALERMO - Via Emerico Amari 148, ore 18:00 La Sinistra presenta la propria lista della circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) per le europee 2019. Con il capolista Corradino Mineo partecipano i candidati Vera Pegna, Matteo Iannitti, Anna Bonforte, Karim Hannachi, Giovanna Cosenza.8) AGRIGENTO - Ex Collegio Filippini, via Atenea 270, ore 18:30 Presentazione del libro "Fiori senza destino" di Francesca Maccani. Dialogheranno con l'autrice i membri del gruppo di lettura Buk e Alessandro Accurso Tagano de "il Mercante di Libri".(ANSA)