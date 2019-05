Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà interventi di potenziamento infrastrutturale fra le stazioni di Palermo Centrale e Palazzo Reale Orleans, per completare i lavori di raddoppio della linea. "

Come concordato con la Regione Siciliana - si legge in una nota -, durante l’operatività del cantiere, i treni nel tratto urbano fra Palermo Centrale e Palermo Notarbartolo saranno cancellati. Le tre corse notturne di sabato - R 26746, 21338 e 26748 in partenza da Punta Raisi alle 22.27, 22.42 e 0.25 – saranno sostituite con autobus fra le due stazioni. Ulteriori i

nformazioni nelle stazioni e sui canali web del Gruppo Fs Italiane.

PALERMO - Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Palermo-Punta Raisi, dalle 23.10 di sabato 4 maggio alle 14.10 di domenica 5 maggio.