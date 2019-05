La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile. Il Governo Conte ha preferito nominare Luigi Falco, giornalista e fedelissimo di Luigi Di Maio. Affiancherà Mimmo Parisi, presidente dell’Anpal arrivato dalla Mississippi State University. , giornalista e fedelissimo di Luigi Di Maio. Affiancherà Mimmo Parisi, presidente dell’Anpal arrivato dalla Mississippi State University.

che è stato dirigente generale della Regione Lombardia, capo della segreteria tecnica del ministero dell’Istruzione guidato da Maria Stella Gelmini e che tutt’ora è consulente a titolo gratuito dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.Bocchieri d’altronde è stato un papabile assessore ai tempi della campagna elettorale sia per Musumeci che per l'avversario a 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Poi però ci sarebbe stato il dietrofront e, per Bocchieri, la seconda poltrona dell’agenzia che assumerà i navigator è saltata.I pentastellati avrebbero collezionato, insomma, gli articoli a firma di Gianni Bocchieri sui quotidiani Libero e su Il Sole24Ore per spiegare il proprio no. Ma ci sarebbe dell’altro. Al manager siciliano sarebbero state attribuite anche le responsabilità delle resistenze delle Regioni sul tema navigator. Una questione, quest’ultima, che in Sicilia è particolarmente spinosa dato che gli ex sportellisti della Formazione portano da mesi avanti la loro battaglia per assumere le mansioni di navigator in Sicilia.che ha fatto parte del suo ufficio stampa da vicepresidente della Camera dei Deputati.Con la nomina di Luigi Falco il Movimento cinque stelle ha il pieno controllo dell’Ente e quindi della gestione delle attività legate al reddito di cittadinanza.