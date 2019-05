Ospite eccezionale della giornata sarà Valentina Vezzali, più volte Campionessa Mondiale di Scherma, che, in vista dei Campionati Italiani Assoluti e Paraolimpici di Scherma 2019 che si terranno a Palermo, dove sarà madrina e testimonial, alla Palazzina Cinese, all'interno del Conad Fencing Day, si cimenterà in un'esibizione e in prove di pratiche sportive.

Tra le attività da non perdere, con partenza dal Giardino dello Sport alle ore 10,30, l'Invasione Kids, ovvero i concerti itineranti della Massimo Kids Orchestra, a cura del Teatro Massimo, che si esibiranno in diversi punti all'interno del Parco.

Per i ragazzi che vorranno cimentarsi, per la prima volta, nel mondo dell'atletica leggera ci sarà l'opportunità di partecipare gratuitamente ad "Assaggi di atletica": corri, salta e lancia, presso il Giardino dello Sport, a cura di ASD Palermo. A

l Campo Ostacoli, invece, la Now Team proporrà, sempre gratuitamente, un percorso di avvio al Triathlon, dalle 10.30 alle 13.

Per tutta la mattinata infine, dalle 9 alle 13 al Campo Ostacoli, si volgerà l'iniziativa Corriamo per la Talassemia, a cura della Fasted Palermo Onlus.

PALERMO - Primo appuntamento per il mese di Maggio, domenica 5, con “La Domenica Favorita” che, ancora una volta, propone un cartellone ricchissimo di attività culturali, ludiche e sportive rivolte a grandi e piccini all'interno del Parco Reale della Favorita, chiuso al traffico per l'intera durata delle attività.