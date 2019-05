Subito dopo il decollo dall'aeroporto 'Falcone-Borsellino', l'aereo è stato costretto a rientrare a causa, secondo quanto riferito dalla compagnia ai passeggeri, dell'impatto di un uccello con il motore destro. Un imprevisto, il cosiddetto 'bird strike', che ha creato un po' di apprensione a bordo, ma senza alcuna conseguenza fisica per i viaggiatori. L'aereo, infatti, dopo l'impatto ha subito fatto rientro al 'Falcone-Borsellino'. I passeggeri del volo per Roma saranno riprotetti su un nuovo volo che partirà intorno alle 10 alla volta della Capitale. Ieri qualche attimo di paura si era registrato per i passeggeri di un volo Volotea per Napoli : nel pomeriggio, durante le operazioni di imbarco, è fuoriuscito del fumo dalla coda dell'aereo. In questo caso è scattato il piano di emergenza del 'Falcone-Borsellino', con l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, ma l'episodio non ha avuto conseguenze.