Lo affermano il capogruppo del M5s all'Ars Francesco Cappello e Giancarlo Cancelleri e Jose Marano, i due deputati 5 stelle che avrebbero dovuto dare parte della commissione che dovrebbe decidere della sorte dei vitalizi in Sicilia.

"Miccichè aveva annunciato la costituzione di una commissione per il taglio dei vitalizi degli ex deputati regionali e un dibattito d’aula sulla questione morale, di cui a sala d’Ercole e a palazzo d’Orleans sembra non importare nulla a nessuno. Ebbene, finora su entrambe le questioni c’è il silenzio assoluto. Il presidente dell’Ars, piuttosto, ha preferito sproloquiare sui due vicepresidenti del consiglio e sul M5S con toni da osteria che certo non dovrebbero appartenere a chi è a capo de una delle più importanti istituzioni dell’isola".“Immaginavamo - dice Cappello - che su entrambe le questioni Miccichè non avrebbe mosso un dito prima delle Europee e i fatti sembrano darci ragione. Sulle due vicende è calato il silenzio assoluto, complici i partiti che evidentemente hanno tutto l’interesse a far sì che prima delle elezioni non si parli dei tantissimi indagati presenti all’Ars e dell’imbarazzante e insostenibile presenza di Savona a capo della commissione Bilancio, nonostante sulla sua testa penda una pesantissima accusa di truffa della quale Miccichè non sembra accorgersi. A onor del vero in questo Miccichè è in bella compagnia, visto che sulla questione Savona, a parte Fava, non hanno proferito parola anche Musumecì e tutti partiti, Pd compreso”.“Miccichè - conclude Cappello - piuttosto che occuparsi di questi fatti o di far lavorare l'Assemblea, che procede col freno a mano tirato, preferisce esibirsi in incredibili ed irripetibili esternazione di cui mi sono vergognato per lui e che mi portano a chiedermi cosa abbiano fatto di male i siciliani per vederlo a capo di una delle massime istituzioni dell’isola”.“Ancora – affermano Cancelleri e Marano – l’annunciata commissione che dovrebbe decidere come rimodulare i vitalizi degli ex deputati non si è nemmeno insediata, a testimonianza della ormai acclarata volontà ostruzionistica di Miccichè e gran parte dei deputati rispetto a questa vicenda. Il mancato taglio comporterebbe, come è ormai arcinoto, una riduzione di circa 70 milioni di euro di trasferimenti statali alla Sicilia, cosa che inevitabilmente finirebbero per scontare i siciliani sotto forma di riduzione di o cancellazione di servizi, anche essenziali. I siciliani sappiano, in questo caso, chi dovere ringraziare”.